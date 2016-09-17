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枉死17歲孝孫 功課好又顧家

2016-09-17

〔記者黃捷、梁珮綺／綜合報導〕江偉聖昨天貼心陪祖父江忠和前往整理果園，祖孫卻同遭橫禍，江偉聖的阿嬤昨哭著趕到醫院，泣訴：「我的乖孫成績好又孝順，還搶著做家事，怎麼祖孫倆一出門，全都回不來了…」

阿嬤說，江偉聖是長孫，下面有個弟弟，兄弟倆都會幫忙家務，舉凡洗衣、掃地、倒垃圾，總是搶著分擔，「不准」父母、祖父母來做，有時還會把祖父母正在做的家事「要過來做」，還說「我來就好！」讓家中長輩備感窩心。

阿嬤哽咽說，孫子的成績幾乎都是全班第二，除了功課好，在校人緣也好，還擔任社團幹部，「最近一次成績掉到第四名，家人和他說『做太多家事啦，連累到課業了！』」

她說，丈夫在新北市淡金路上有一處香蕉園，這幾天受強風摧殘，且又有颱風要來，丈夫便問家人誰有空，江偉聖過去就有幫祖父整理果園的經驗，因此又自告奮勇幫忙，還說：「讓弟弟睡晚一點！」沒想到丈夫載著長孫一大早出門，僅僅10分鐘車程，竟被闖紅燈的汽車撞死，實在難以接受。

據了解，江家一家三代比鄰而居，住在車禍現場附近的同一個社區，江父從事板模，祖父除了照顧果園，還有其他工作，家裡沒有經濟問題。

對這起不幸，百齡高中昨表示，江偉聖在校表現良好、熱心公共服務，很優秀、乖巧，也是學校交通服務隊的小隊長，學校會提供江家必要協助，週一也會到江偉聖的班級輔導。

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