2016-09-16

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第105000074期威力彩，頭獎摃龜，已連6摃。昨晚開獎的第105000222期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新北市板橋區四維路204號「上豐彩券行」。