找回錢包 韓妹淚讚「台灣人真好」
2016-09-16
〔記者黃捷／新北報導〕23歲金姓韓國正妹來台旅遊，離台前夕不慎將錢包遺失在淡水老街，裡面裝著全部旅費與證件。她焦急地跑進新北市警淡水分局中山路派出所求助時，卻發現錢包已被熱心民眾拾得送往派出所認領，一塊錢都沒少，讓她當場感動得熱淚盈眶，直呼：「台灣人真好！」
新北市淡水警分局表示，前晚8點多，長相清秀、皮膚白皙的金女慌張跑進所內，以英文向值班員警商借50元要搭車回台北，員警耐心溝通後才知道女子遺失錢包。
金女告訴警方，她獨自來台4天3夜自由行，預計15日搭機離台。昨天到淡水老街逛街，準備離開時發現錢包不見了，直到天色昏暗仍未找到，因身無分文，只好向警方求助。
員警準備拿錢相助時，另名警員準備外出巡邏，行經值班台聽聞金女訴苦，赫然想起下午有名婦人撿到一只綠色錢包，拿來派出所；警員取出檢視，金女激動地指認就是自己遺失的錢包。
金女雙手發抖，邊擦眼淚邊清點財物，發現錢包內5萬韓幣、6千多元新台幣、80元美金及證件完好如初，才破涕為笑，頻向警方道謝，也不斷誇讚台灣人「拾金不昧」的精神，直說：「下次一定再來台灣！」
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