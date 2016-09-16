女友墜樓 男上香被堵 友嚇跑翻車
2016-09-16
〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕蔡姓女子上月底與吳姓男友爭吵後墜樓身亡，家屬昨為她舉辦告別式，吳男赴靈堂上香時，遭蔡女親友包圍、要求下跪道歉；陪同前往的雄姓友人誤認女方親友打人，開車匆匆離去時卻遇上警網，雄男拒檢猛踩油門卻失控翻車。警方事後依社維法將蔡家11名親友裁罰，亂開車的雄男則被依公共危險罪送辦。
上月30日，28歲蔡女從新北市樹林區某社區大樓13樓墜落花圃，送醫不治，27歲吳姓男友一度供稱蔡女因服用安眠藥而失足，後來又說因兩人吵架，她才想不開。
吳男說法反覆，警方懷疑有隱情，新北市警局鑑識中心在房間及陽台採得數枚不明指紋，並發現未開窗的窗台上有摩擦痕跡，仍未排除外力介入的可能。蔡女家屬透露，蔡女雖罹患「紅斑性狼瘡」，但健康良好，死因與吳男脫不了干係。
昨下午1點多，蔡家在板橋殯儀館舉辦告別式，吳男由5名友人陪同，到場送女友最後一程。蔡家11名親友氣憤包圍，叫吳男下跪，吳照做，但蔡家親友依然激動斥責，有民眾聞聲誤會打群架而報警。
陪同吳男前往的雄姓友人誤以為「開打了」，嚇得打開車門、準備坐上駕駛座開車。此時警方剛好趕到，一名女警騎機車攔問雄男，雄男卻推開女警機車拒檢，上車猛踩油門，汽車失控衝向對面車道，撞車後翻覆，造成雄男、車內李男與一名無辜機車騎士受傷。
警方在雄男車內發現球棒及西瓜刀，至於吳男昨晚到案否認遭毆打，也不願提告。警方通知包圍吳男的蔡家親友11人到案，依社會秩序維護法裁罰；雄男因開車拒檢逃逸且翻車，也被依公共危險罪移送。
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