老主顧送尾戒 真的「套牢」女服務生
2016-09-16
〔記者陳鳳麗／南投報導〕還真的被套牢了！南投縣草屯鎮某卡拉OK店的女服務生「阿莉」（化名），有顧客送她金屬材質尾戒，笑稱要把她「套牢」，她興沖沖戴上沒幾天，右小指意外扭傷腫脹，小指逐漸發黑，只好向草屯消防分隊求助，消防隊員以砂輪機慢鋸20分鐘，才鋸斷戒指，救回「阿莉」的右小指。
拿不下來 小指差點沒了
「阿莉」在草屯鎮某家卡拉OK店當女服務生，12日晚間，她面帶愁容前往草屯消防分隊求助，請求隊員幫忙把戴在右小指的金屬尾戒剪斷或鋸斷，否則恐怕小指會壞死。
她告訴在場的隊員和志工，1名客人送她這個尾戒，開玩笑說要把她套牢，誰知日前她的右小指的指關節扭傷變腫，她先找中醫敷藥，不料手指還是腫痛，且逐漸變黑；她用盡各種方法就是無法把尾戒取下，只好請消防弟兄幫忙。
草屯消防分隊的隊員許志瑋研判，右小指的血液不流通，再拖下去很危險，立刻拿出小型砂輪機鋸尾戒。因怕鋸到手指，鋸的速度要放得很慢，而在鋸的過程中，數度因「阿莉」太緊張，右手忍不住抖動，鋸戒行動被迫中止，大家在一旁不斷安撫打氣，20分鐘後，尾戒終於「啪！」地一聲斷開，大家都忍不住歡呼。
「阿莉」很感謝草屯消防分隊的弟兄和志工的「救指之恩」，大方邀大家去她工作的卡拉OK店免費歡唱，消防隊員則笑說：「這是我們應該做的！」婉拒歡唱邀約。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 信義計畫區D3開發 鄧文聰藏幕後？ 安定基金追償到底
- 連假來西門紅樓 尋寶聽音樂
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 《中英對照讀新聞》Tipsy’ German Partygoers Mistake Real Cops for Strippers 德國微醺跑趴族誤將真警察當成脫衣舞男
- 要求補齊人力 台鐵工會幹部夜宿北車
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
- 酒糟膚沒防曬！ 當心病況惡化
- 亞洲挑戰盃》搶4強門票 我今演「韓」戰
- 南迴公路 雨中搶通了
- 自由廣場》蔡總統的良心犯
- 《時尚星二代》吾家有女初長成
- 立委：年金發放標準應一致
- 蘋果大漲激勵 美股開盤上揚
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- 《時尚星二代》Chanel，葳蘿之眼
- 輕輕一瞬 再見
- 《超潮流 超跨界》Andrea Pompilio X Onitsuka Tiger
- 採訪烏坎衝突 香港5記者遭扣留
- 有沙灘有觀景台》關西廢墟 變身賞景秘境
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 莫蘭蒂強襲╱屋頂掀圍牆垮 國訓災情慘重
- 岩隈喜收16勝 差2勝平松坂紀錄
- 桂綸鎂「眼」技一流 《森林》撿到獎品
- 生活可樂罐 神開的補習班
- 鏗鏘集》唯一希望結束之後
- 世大羽混合團體賽》台灣橫掃中國 奪冠兼復仇
- 200安像背後靈 大王先破本土紀錄
- 老街拚文創》福神弄龜 頭城今天踩街
- 鐵路花東線》水淹鐵軌 花東線富里段搶通
- 亞洲盃女排錦標賽》扳倒伊朗長人陣 台灣今爭分組第2
- 川普離題譙希拉蕊 女牧師打臉
- 《超人氣 超聯名》Jessica Alba X DL 1961
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 中壢封街烤肉 8千多人同樂
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老主顧送尾戒 真的「套牢」女服務生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分