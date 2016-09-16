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老主顧送尾戒 真的「套牢」女服務生

2016-09-16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕還真的被套牢了！南投縣草屯鎮某卡拉OK店的女服務生「阿莉」（化名），有顧客送她金屬材質尾戒，笑稱要把她「套牢」，她興沖沖戴上沒幾天，右小指意外扭傷腫脹，小指逐漸發黑，只好向草屯消防分隊求助，消防隊員以砂輪機慢鋸20分鐘，才鋸斷戒指，救回「阿莉」的右小指。

拿不下來 小指差點沒了

「阿莉」在草屯鎮某家卡拉OK店當女服務生，12日晚間，她面帶愁容前往草屯消防分隊求助，請求隊員幫忙把戴在右小指的金屬尾戒剪斷或鋸斷，否則恐怕小指會壞死。

她告訴在場的隊員和志工，1名客人送她這個尾戒，開玩笑說要把她套牢，誰知日前她的右小指的指關節扭傷變腫，她先找中醫敷藥，不料手指還是腫痛，且逐漸變黑；她用盡各種方法就是無法把尾戒取下，只好請消防弟兄幫忙。

草屯消防分隊的隊員許志瑋研判，右小指的血液不流通，再拖下去很危險，立刻拿出小型砂輪機鋸尾戒。因怕鋸到手指，鋸的速度要放得很慢，而在鋸的過程中，數度因「阿莉」太緊張，右手忍不住抖動，鋸戒行動被迫中止，大家在一旁不斷安撫打氣，20分鐘後，尾戒終於「啪！」地一聲斷開，大家都忍不住歡呼。

「阿莉」很感謝草屯消防分隊的弟兄和志工的「救指之恩」，大方邀大家去她工作的卡拉OK店免費歡唱，消防隊員則笑說：「這是我們應該做的！」婉拒歡唱邀約。

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  • 被尾戒緊箍數天的小指，已經有一小截發黑。（記者陳鳳麗翻攝）

    被尾戒緊箍數天的小指，已經有一小截發黑。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 尾戒鋸斷一部分後，再使用夾子夾斷。（記者陳鳳麗翻攝）

    尾戒鋸斷一部分後，再使用夾子夾斷。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 草屯消防分隊隊員，用最小型砂輪機小心地鋸尾戒，另外有人拿生理食鹽水澆手指降溫。（記者陳鳳麗翻攝）

    草屯消防分隊隊員，用最小型砂輪機小心地鋸尾戒，另外有人拿生理食鹽水澆手指降溫。（記者陳鳳麗翻攝）

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