毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察
2016-09-16
〔記者王駿杰、黃美珠／新竹報導〕42歲張姓男子今年7月行搶新竹區監理所，得手5500元後買安非他命被逮，他被帶回警局驗尿時，竟對警方吐口水、罵髒話，再拿起裝有小便的紙杯大口豪飲，員警制止後，他又拍打員警，搞得警察渾身是尿；新竹地檢署偵查終結，依強盜、妨害公務罪嫌起訴。
妨害公務 罪加一條
對於張男喝尿、罵警又拍打警察，警界人士懷疑他可能是想讓員警抓狂失控，再藉機裝瘋賣傻，指控警方執法過當，尋求輕判。不過偵辦此案的員警ＥＱ很高，雖遭挑釁、濺尿仍淡定完成執法程序。
檢警調查，張男之前因犯下多起竊盜案，被法院判處合併執行有期徒刑2年10月，103年7月13日執行完畢。未料今年7月25日，張男闖入新竹區監理所，持刀行搶5500元後跑去買毒，落網時贓款僅剩1611元。
警方只花3小時就逮到人，張男在警局時不配合偵訊，還對員警吐口水、飆髒話。離譜的是，張男驗尿時竟狂飲紙杯內的小便，被制止後，還趁員警分裝剩餘尿液時拍打員警，讓員警被濺得渾身尿。張男事後被法院收押。
不料張男在新竹看守所收押期間仍不安份，8月1日到衛生科抽血時，趁管理員疏於防備，用手肘強勒管理員，雙方發生激烈拉扯，造成管理員右肘、左手與頸部擦傷，其他管理員、收容人見狀上前合力將他制伏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 信義計畫區D3開發 鄧文聰藏幕後？ 安定基金追償到底
- 連假來西門紅樓 尋寶聽音樂
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 《中英對照讀新聞》Tipsy’ German Partygoers Mistake Real Cops for Strippers 德國微醺跑趴族誤將真警察當成脫衣舞男
- 要求補齊人力 台鐵工會幹部夜宿北車
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
- 酒糟膚沒防曬！ 當心病況惡化
- 亞洲挑戰盃》搶4強門票 我今演「韓」戰
- 南迴公路 雨中搶通了
- 自由廣場》蔡總統的良心犯
- 《時尚星二代》吾家有女初長成
- 立委：年金發放標準應一致
- 蘋果大漲激勵 美股開盤上揚
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- 《時尚星二代》Chanel，葳蘿之眼
- 輕輕一瞬 再見
- 《超潮流 超跨界》Andrea Pompilio X Onitsuka Tiger
- 採訪烏坎衝突 香港5記者遭扣留
- 有沙灘有觀景台》關西廢墟 變身賞景秘境
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 莫蘭蒂強襲╱屋頂掀圍牆垮 國訓災情慘重
- 岩隈喜收16勝 差2勝平松坂紀錄
- 桂綸鎂「眼」技一流 《森林》撿到獎品
- 生活可樂罐 神開的補習班
- 鏗鏘集》唯一希望結束之後
- 世大羽混合團體賽》台灣橫掃中國 奪冠兼復仇
- 200安像背後靈 大王先破本土紀錄
- 老街拚文創》福神弄龜 頭城今天踩街
- 鐵路花東線》水淹鐵軌 花東線富里段搶通
- 亞洲盃女排錦標賽》扳倒伊朗長人陣 台灣今爭分組第2
- 川普離題譙希拉蕊 女牧師打臉
- 《超人氣 超聯名》Jessica Alba X DL 1961
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 中壢封街烤肉 8千多人同樂
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分