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毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察

2016-09-16

〔記者王駿杰、黃美珠／新竹報導〕42歲張姓男子今年7月行搶新竹區監理所，得手5500元後買安非他命被逮，他被帶回警局驗尿時，竟對警方吐口水、罵髒話，再拿起裝有小便的紙杯大口豪飲，員警制止後，他又拍打員警，搞得警察渾身是尿；新竹地檢署偵查終結，依強盜、妨害公務罪嫌起訴。

妨害公務 罪加一條

對於張男喝尿、罵警又拍打警察，警界人士懷疑他可能是想讓員警抓狂失控，再藉機裝瘋賣傻，指控警方執法過當，尋求輕判。不過偵辦此案的員警ＥＱ很高，雖遭挑釁、濺尿仍淡定完成執法程序。

檢警調查，張男之前因犯下多起竊盜案，被法院判處合併執行有期徒刑2年10月，103年7月13日執行完畢。未料今年7月25日，張男闖入新竹區監理所，持刀行搶5500元後跑去買毒，落網時贓款僅剩1611元。

警方只花3小時就逮到人，張男在警局時不配合偵訊，還對員警吐口水、飆髒話。離譜的是，張男驗尿時竟狂飲紙杯內的小便，被制止後，還趁員警分裝剩餘尿液時拍打員警，讓員警被濺得渾身尿。張男事後被法院收押。

不料張男在新竹看守所收押期間仍不安份，8月1日到衛生科抽血時，趁管理員疏於防備，用手肘強勒管理員，雙方發生激烈拉扯，造成管理員右肘、左手與頸部擦傷，其他管理員、收容人見狀上前合力將他制伏。

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  • 42歲張姓男子今年7月25日持戴安全帽、口罩，手持菜刀，穿藍白拖到新竹區監理所搶劫。（記者王駿杰翻攝）

    42歲張姓男子今年7月25日持戴安全帽、口罩，手持菜刀，穿藍白拖到新竹區監理所搶劫。（記者王駿杰翻攝）

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