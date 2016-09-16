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18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人

2016-09-16

〔記者黃捷／新北報導〕蝦咪？在肉票家門前烤肉的，居然是警察！鄭姓女子還不出35萬元賭債，遭債主潘星宇押走囚禁，家屬前晚約潘嫌在家中交錢放人，適逢中秋前夕，新北市新莊警分局員警佯裝鄰居在鄭家前烤肉，見潘嫌押著肉票現身，一擁而上，潘嫌措手不及，當場被逮。

誤認網路賭博好賺

警方調查，18歲鄭女聽信損友，以為網路百家樂賭博網站可快速賺錢，遂向24歲男子潘星宇借錢下注，一個月慘賠35萬元。

鄭女沒錢還，潘嫌催討未果，13日下午夥同李男，赴新北市林口區鄭女住家，要求家屬代償，但家屬拒絕：「她的事情，自己負責！」潘嫌當場將鄭女押走。

父代還50萬 她又賭

鄭父表示，女兒曾欠賭債4、50萬元，他好不容易幫忙還清，沒想到她又沉迷賭博，氣極才要女兒自己想辦法。但女兒被帶走後，徹夜未回，隔天下午聯繫女兒，潘嫌要求先還15萬元才放人，他只好報警。

莊家擄人 逼家屬籌錢

警方指導家屬與潘嫌溝通，約定14日在鄭女家中交錢贖人，警方部署埋伏時，發現附近有大學生在路邊烤肉，將計就計借來烤肉用具，多名便衣刑警佯裝鄰人烤肉，熱鬧升火，烤起肉來，暗中監控周遭。

果然「烤肉」欺敵，潘嫌不疑，晚上9點半大剌剌帶著鄭女赴約，警方一見潘嫌現身，火速丟下烤肉用具，上前圍捕，潘嫌馬上被壓制上銬，身上被起獲本票、借據各1張，鄭女毫髮無傷。

警智取 肉票毫髮無傷

潘嫌辯稱雙方只是在李男家中協商債務，但承認經營網路百家樂，警依妨害自由、賭博罪嫌移送法辦，並續追李男到案說明。

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  • 警方佯裝烤肉民眾，埋伏監控，安全救出肉票。（記者黃捷翻攝）

    警方佯裝烤肉民眾，埋伏監控，安全救出肉票。（記者黃捷翻攝）

  • 潘嫌（中）經營賭博網站涉嫌還押人討賭債。 （記者黃捷翻攝）

    潘嫌（中）經營賭博網站涉嫌還押人討賭債。 （記者黃捷翻攝）

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