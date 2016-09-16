醫學觀念：生男或生女 男方決定

2016-09-16

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕昨天傳出有丈夫因妻子生不出兒子而毆妻女、甚至言語霸凌，過去也有不少類似案例。

錯誤觀念 也常造成婆媳問題

桃園市一名張男是家中獨子，97年結婚後期盼妻子早日生子傳宗接代，豈料妻子連兩胎都是女兒，張男因此拒絕與妻子同桌吃飯，不時罵女兒「賠錢貨」。他逼妻子做試管嬰兒失敗，連婆婆也在旁酸言酸語要兒子娶小老婆；張妻受不了被冷嘲熱諷，向法院訴請離婚獲准，同時獲得女兒監護權。

新北市楊姓男子在64年結婚，婚後妻子連生「4千金」，楊男動輒打罵，77年藉口妻子生不出兒子，狠心將她與就讀小二到國一的女兒趕出家門，還更換門鎖，妻子等到女兒都長大成人才訴請離婚，法院最後判准。

婦產科醫師表示，人類細胞有23對染色體，其中22對為體染色體，1對為性染色體，女性的性染色體是XX，男性的性染色體為XY，其中的Y染色體決定性別，所以生男或生女其實是由男方的性染色體決定，女性長久以來都被錯怪了。

醫師也說，想要懷男胎或女胎的夫妻，不妨試著從飲食或調整體質著手。衛生局人員則說，不應再有性別觀念，生男生女都是寶，