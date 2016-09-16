連生4女遭家暴30年 妻決定休了夫
2016-09-16
帶女人回家 不給生活費
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓婦人連生4個女兒，屢遭戴姓丈夫嘲諷「肚子不爭氣，沒用的女人」，戴男不但毆妻、拒付生活費、流連舞廳，還大言不慚說：「我的錢是要另娶女人來生兒子的！」陳婦心寒，辛苦將4個女兒養大後，日前向桃園地院訴請離婚，女兒也出庭幫媽媽作證，法官判准離婚。
還稱要另娶女人生兒子
陳婦與戴男現年均50多歲，自75年結婚迄今已30年。陳婦告訴法官，婚後生活不寬裕，女兒一個個出生，經濟捉襟見肘，她始終盡力賺錢養女兒，丈夫賺的卻都自己花。
辱妻：寧割LP也不同房
陳婦說，最的小女兒出生後，丈夫常埋怨她生不出兒子，聲稱他賺的錢要另娶女人幫他生兒子，不是用來養女兒，還不時喊著要離婚，叫她自己養女兒。女兒讀高中時向爸爸要1000元繳費，他竟說：「這是我的血汗錢，不能給妳。」
還讓妻女被討債公司追債
陳婦說，15年前丈夫愈來愈離譜，沉迷舞廳、徹夜未歸；她曾接女兒下課返家，卻被鎖在門外，隔天要求丈夫別泡舞廳、要顧家，丈夫竟夜夜唱喪歌擾眠，將舞伴堂而皇之帶回家，甚至侮辱她：「我寧願割自己的LP來玩，也不要跟妳同房。」
女兒作證：爸只會侮辱媽
陳婦說，丈夫心裡早就沒有「家庭」，不開心就拿妻女當出氣筒，6年前真的忍無可忍，她帶4個女兒逃離，丈夫始終未曾聞問，唯一上門的只有討債公司，事後才得知丈夫欠錢不還。陳婦說，4個女兒已成年、能獨立，她不想活在丈夫的陰影下，決心訴請離婚。
法官判准離婚
審理時，戴男始終未出庭，女兒則出庭證明爸爸常諷刺媽媽生不出兒子，不時罵髒話、毆打母女，姊姊曾被爸爸踩在腳下，爸爸身邊會有濃妝豔抹的女子，家裡開銷都靠媽媽賺錢，爸爸做推拿都沒拿錢回家，父母分居後幾乎沒再看過爸爸。法官認為婚姻已有重大嫌隙，不見戴男挽回，判准陳婦離婚之訴。
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