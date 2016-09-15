2016-09-15

〔記者張文川／台北報導〕今年7月7日，台鐵1258車次區間列車，自台北行駛到松山火車站途中發生爆炸案，造成25名乘客受傷，嫌犯林英昌也被炸傷，7月19日出院後立即移送台北地檢署複訊，訊後聲請羈押獲准；2個月羈押期即將屆滿，北檢聲請延押，台北地院昨裁定，羈押理由尚未消滅，昨裁准延押2個月。

林英昌在7月首次羈押庭時，當庭對同車受傷旅客表達歉意，由於押期將滿，檢方聲請延押，本月12日台北地院提訊林英昌，召開延押庭，庭訊後暫還押看守所，法官評議後認定林英昌仍有尋短念頭，有逃避偵查、審理的疑慮，裁定准予延押。台鐵炸彈犯林英昌 延押2個月