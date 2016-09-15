褲襠太大包 男藏毒露餡

2016-09-15

〔記者游承霖／台北報導〕 32歲陳男昨晚投宿新北市淡水區中山路某旅社，一進門就遇警方臨檢，員警見他神色有異，問說「你很緊張是不是？」陳男點頭回說「有一點」，警方瞥見陳男下體異常凸起，經搜身，褲襠內藏了1包安非他命。

警方表示，陳男因毒品案被通緝，帶著剛買來的毒品要進旅社，遇警要求出示證件，陳先說沒帶，又向警方裝傻說不知身分證字號，又說證件放在車上，警方帶他前往停車處，沒發現證件，反而在陳男包包中發現電子磅秤及一毒品分裝袋。