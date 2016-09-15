為PIZZA刺死男友 判12年定讞

2016-09-15

〔記者楊國文／台北報導〕女子潘盈真在去年8月蘇迪勒颱風夜，與男友張朝傑為了外帶PIZZA起口角，張男提議分手還拎著行李欲搬離兩人同居處，潘女拿出2把水果刀威脅自殘，不料卻殺害張男，但她偵訊時供稱男友抓住她握刀的手，猛刺自己致死，法醫鑑定報告顯示應是潘女握刀殺人，最高法院考量潘女自首，昨依家暴殺人罪判12年徒刑，全案定讞。

現年26歲的潘女（在押），和大她4歲的張男在永和的公寓租屋同居。去年8月7日蘇迪勒颱風襲台當晚，張男要求潘女與他一起出去外帶PIZZA未果，當拿回PIZZA後，與潘女發生爭吵，張男怒氣沖沖揚言分手，並整理行李欲搬離，潘女大叫「不要走」，張不理會。

潘女從廚房拿出2把水果刀，擋在張男面前，張男欲奪下潘女手中的水果刀，2人拉扯間，潘女將2把刀子刺進張男胸膛，張送醫不治。