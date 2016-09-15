撤換廉政署長？ 邱太三否認

2016-09-15

〔記者項程鎮／台北報導〕壹週刊昨報導，法務部長邱太三認為廉政署績效不佳，擬撤換廉政署長賴哲雄，報導指邱曾徵詢前法務部政風司長管高岳接任署長的意願；邱太三昨透過幕僚表示，沒有要換廉政署長，也沒有找接任人選的問題。