拿著針頭... 毒蟲陳屍醫院男廁

2016-09-15

〔記者林嘉東／基隆報導〕24歲邱姓毒蟲，陳屍基隆長庚醫院一樓男廁地板，昨被清潔員發現，右手還拿著針筒，檢警相驗後，認定邱施打海洛因過量致死。

警方調查，邱男甫出獄，今年9月9日還到派出所驗尿，檢警勘驗發現，他身上有11日在超商消費的發票，及買來還沒喝的飲料，研判11日購得毒品後，跑到醫院男廁施打。檢警研判邱剛出獄，毒癮發作，才會施打毒品過量致死。