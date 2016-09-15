潛庫房襲胸超商女店員 男判8月

2016-09-15

〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓男子被控去年到新竹一家超商，見超商正妹店員獨自在庫房補貨，竟潛入對她襲胸強制猥褻，正妹掙扎逃到庫房門口，鄭才罷手，法院審理時鄭否認涉案，掰稱「找廁所」才誤入超商庫房，高等法院昨依強制猥褻罪判他8月徒刑，可上訴。

鄭男任職於人力派遣公司，去年5月30日晚間9時到新竹市某連鎖超商，看見身材姣好的18歲正妹店員小倩（化名）忙進忙出，為之傾倒。

當小倩獨自進入庫房內補貨，鄭男趁超商內無人之際，走進庫房內，以右手強行撫摸其胸部。小倩出言制止，鄭男仍不停手，小倩使勁逃至庫房門口，鄭男才住手並逃離。