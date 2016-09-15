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阿公店老闆難當 潦落去做「伊拉客」

2016-09-15

〔記者王冠仁／台北報導〕「阿公店」派女店員拉客，女生被稱作「伊人」，這種亂象常被戲稱為「伊拉客」；曾經營數家阿公店的33歲曾男，因生意不好，旗下的店陸續關門、倒閉，只好到其他間阿公店擔任男伊拉客，未料拉客時沒認出便衣員警，竟將對方帶回店內，店家一眼認出是員警，當場大罵「這麼不長眼！」

警方說，近年來廣州街一帶的飲酒店、清茶館、阿公店為拉攏顧客上門，常派出女店員當街拉客，她們有時以強拉、強推方式，將路過男客帶回店內消費，多年前甚至還曾拉到剛到任的萬華警分局長。

拉客拉到便衣警

伊拉客亂象造成當地居民與觀光客反感，萬華分局本月初才找多家阿公店業者會談，警方與業者達成共識，往後如發現伊拉客，警方即配合市府聯合稽查小組，針對該店優先加強稽查至改善為止。

警方日前編排便衣人員暗訪，曾男主動上前向員警說「要不要快樂一下」，並拿出手機秀出多張年輕女子照片，還在旁說明消費方式為40分鐘2200元，「先手工，再吹，然後打一砲」。

曾男半推半拉帶員警前往西園路一間阿公店，店內人員認出便衣員警，轉頭怒斥曾。員警此時表明身分，將曾男帶回派出所依社會秩序維護法裁罰，同時將該間阿公店列為優先加強稽查取締店家。

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