強颱夜女尋短 警、消冒風浪救命

2016-09-15

〔記者林嘉東／新北報導〕「白沙灣停車場有人要自殺！」新北市消防局第六大隊前晚派人到場搜尋，卻遍尋不著，原以為是烏龍報案，但消防員仍冒著強颱莫蘭蒂掀起的6級風浪，再仔細搜索一次，果然在灘岸找到被海水嗆昏的21歲林女，救了她一命。

新北市消防局石門分隊前晚9時40分接獲女子來電稱「白沙灣有人要自殺」，對方說完就掛電話，勤務中心回撥電話卻不通，帶隊小隊長練進益、三芝消防分隊、岸巡21大隊麟山鼻安檢所，與金山警方20多名人力趕往搜尋。

強颱莫蘭蒂來襲，石門外海掀起6級風浪，救難人員冒著風浪搜尋。 練進益說，搜救人員搜尋20多分鐘，卻找不到尋短者，原以為是烏龍報案，但他們不放棄，決定分組再做一次地毯式搜索，果然在一處灘岸，找到被海水嗆昏、奄奄一息的女子。

警方調查，尋短的林女住宜蘭，離家多日，家人通報協尋，竟跑到金山石門海域尋短，還好及時發現，挽救她一命。

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