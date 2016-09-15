強颱夜女尋短 警、消冒風浪救命
2016-09-15
〔記者林嘉東／新北報導〕「白沙灣停車場有人要自殺！」新北市消防局第六大隊前晚派人到場搜尋，卻遍尋不著，原以為是烏龍報案，但消防員仍冒著強颱莫蘭蒂掀起的6級風浪，再仔細搜索一次，果然在灘岸找到被海水嗆昏的21歲林女，救了她一命。
新北市消防局石門分隊前晚9時40分接獲女子來電稱「白沙灣有人要自殺」，對方說完就掛電話，勤務中心回撥電話卻不通，帶隊小隊長練進益、三芝消防分隊、岸巡21大隊麟山鼻安檢所，與金山警方20多名人力趕往搜尋。
強颱莫蘭蒂來襲，石門外海掀起6級風浪，救難人員冒著風浪搜尋。 練進益說，搜救人員搜尋20多分鐘，卻找不到尋短者，原以為是烏龍報案，但他們不放棄，決定分組再做一次地毯式搜索，果然在一處灘岸，找到被海水嗆昏、奄奄一息的女子。
警方調查，尋短的林女住宜蘭，離家多日，家人通報協尋，竟跑到金山石門海域尋短，還好及時發現，挽救她一命。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 楊丞琳首次會初戀竟.. 夾鯊魚夾戴近視眼鏡
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
- 颱風假挨批 3首長臉綠了
- 09/15 各報重點新聞一覽
- 〈台股青紅燈〉壓死駱駝非1根稻草
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
- 莫蘭蒂強颱 帶來台南公園樹劫
- 新一代Apple Watch 可自動偵測是自由式還是蛙式
- 自由廣場》別說你懂政黨政治－看看口湖
- 興航南港空難調查 監委：民航局「形同棄守職權」
- 春風化雨40年 陳叡智退休當志工
- 屏東撤493人 台東撤25歷坵村民
- 大聯盟4割男 已75年未見
- 自由廣場》報告總統：警察裝備亟待更新
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 《一路順風》懸疑幽默 《健忘村》演進人類
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC warns Taiwan over possible Dalai Lama visit
- 王軍凱伴妻不安分 放話直播颱風動態
- 自由廣場》回應「公投搞定年金改革」
- 美軍援以色列 十年380億美元
- 郭雪芙搭檔晨翔 絕美古裝飄仙氣
- 豐原鐮村里真奇「廟」 土地公廟走歐日風
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
- 《好吃好玩》樹林紅麴節10.2登場
- 東、南部今豪大雨特報 中颱馬勒卡緩步逼近台灣
- 3000件災害通報 38萬戶停電 60萬戶停水
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 吳念真扮卵子自戀 林依晨健身不凍卵
- 米其林全新PILOT SPORT 4 高性能輪胎試駕體驗
- 非普通型男登遊艇比大小
- 大破大立 走向體力強國
- 做好做滿 田協理事長不辭了
- 荷蘭人死後 擬強制捐贈器官
- 袁艾菲解放肉體 海上驚聲尖叫
- 教練樂團合體DJ佩佩玩變裝
- 自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級
- 《中英對照讀新聞》Four fifths of China’s water from wells were polluted 中國5分之4地下水遭污染
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：強颱夜女尋短 警、消冒風浪救命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分