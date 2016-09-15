小黃打滑逆向撞3騎士 1死2傷

2016-09-15

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和區華中橋昨上午發生死亡車禍，51歲范姓運將下橋時疑車速過快，車子跨越對向車道，撞倒3輛機車，其中49歲菜販施男失去呼吸心跳，送醫急救無效，另有2人受輕傷。

昨上午7時許，范某開夜班計程車，下班途中由台北市行經華中橋返回中和住處，疑天雨加上車速過快打滑，直接撞倒防撞軟桿衝向對向車道，造成施、王、沈3名機車騎士犁田。

警消趕抵，王、沈2名男子僅皮肉傷，送醫包紮後無大礙，但施某的機車卡死在計程車頭，他則在地上滑行近10公尺，當場雙腿骨折、頭部重創，失去呼吸心跳，送醫回天乏術。

據了解，連死者施某在內3人，都是上班途中不幸遭撞，施某是早市的菜販，警方通知施某兒子趕抵醫院，施兒見父親難以回天，哽咽向醫院表示放棄急救。

警方調查，4人酒測均無酒精反應。警訊時，范某向警稱，當時一陣大雨，他慌張到車輛失控，警方初步研判，范某可能是速度過快，正調閱監視器釐清肇事原因，范某也被依業務過失致死、業務過失傷害等罪嫌移送。