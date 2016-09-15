| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
 首頁 > 社會

小黃打滑逆向撞3騎士 1死2傷

2016-09-15

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和區華中橋昨上午發生死亡車禍，51歲范姓運將下橋時疑車速過快，車子跨越對向車道，撞倒3輛機車，其中49歲菜販施男失去呼吸心跳，送醫急救無效，另有2人受輕傷。

昨上午7時許，范某開夜班計程車，下班途中由台北市行經華中橋返回中和住處，疑天雨加上車速過快打滑，直接撞倒防撞軟桿衝向對向車道，造成施、王、沈3名機車騎士犁田。

警消趕抵，王、沈2名男子僅皮肉傷，送醫包紮後無大礙，但施某的機車卡死在計程車頭，他則在地上滑行近10公尺，當場雙腿骨折、頭部重創，失去呼吸心跳，送醫回天乏術。

據了解，連死者施某在內3人，都是上班途中不幸遭撞，施某是早市的菜販，警方通知施某兒子趕抵醫院，施兒見父親難以回天，哽咽向醫院表示放棄急救。

警方調查，4人酒測均無酒精反應。警訊時，范某向警稱，當時一陣大雨，他慌張到車輛失控，警方初步研判，范某可能是速度過快，正調閱監視器釐清肇事原因，范某也被依業務過失致死、業務過失傷害等罪嫌移送。

廣告
  • 范姓計程車運將疑似車速過快，打滑逆向撞上3輛機車，造成其中一名施姓菜販身亡。（記者徐聖倫翻攝）

    范姓計程車運將疑似車速過快，打滑逆向撞上3輛機車，造成其中一名施姓菜販身亡。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：小黃打滑逆向撞3騎士 1死2傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.