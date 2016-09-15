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被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場

2016-09-15

〔記者黃捷／台北報導〕32歲吳姓男子的車停紅線而被拖吊，他跑到拖吊場大罵「我有繳稅，憑什麼拖我車？」拒繳罰款及保管費共2100元，且執意取車，甚至衝撞出入口柵欄，打算將車開走，拖吊場人員立即關上鐵門並報警，讓他插翅難飛，因柵欄僅些微歪掉，業者無意求償，但警方仍依妨害公務罪將吳男送辦。

警方調查，吳姓車主上週五將車違停在新北市三重區光明路的紅線上，當天下午2點有人檢舉，他發現車被拖吊，氣憤地前往五谷王南街的拖吊場，撂下一句「我沒錢繳！」隨即離開。

當晚11點，吳男再度現身拖吊場，亮出不明文件表示「我是合法買車，你們無權拖吊。」甚至要求拖吊場買下他的車，否則他就提告。

工作人員再三安撫，吳男仍氣得開車門，坐進駕駛座，將車開到拖吊場大門前，用車頭頂歪柵欄，再下車衝進警衛亭，企圖按下開閘門的按鈕，工作人員前來制止，吳男出手拉扯。

工作人員手指遭扭傷，束手無策下，只好關鐵門並報警，吳男當場被逮，才結束鬧劇，警依妨害公務罪嫌送辦，他的車則由家屬代繳罰款後領回。

警方提醒，拖吊場由民間公司運營，工作人員雖非公務員，但他們依法協助處理公務，若民眾阻止、衝撞或破壞設備，即使受害者不提告傷害、毀損，仍觸犯妨害公務罪。

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  • 吳姓男子不滿車子違停被拖吊，跑到拖吊場大罵，恣意把車子開走，還衝撞入口柵欄。（記者黃捷翻攝）

    吳姓男子不滿車子違停被拖吊，跑到拖吊場大罵，恣意把車子開走，還衝撞入口柵欄。（記者黃捷翻攝）

  • 拖吊場人員關上鐵門並報警處理，吳姓男子插翅難逃。（記者黃捷翻攝）

    拖吊場人員關上鐵門並報警處理，吳姓男子插翅難逃。（記者黃捷翻攝）

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