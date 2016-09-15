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「青少年純潔騙殺全國」大直塗鴉怪客疑著僧服

2016-09-15

國小校園周邊引恐慌

〔記者劉慶侯、梁珮綺／台北報導〕北市大直國小周邊的變電箱、圍牆、電線桿等7處，日前遭人塗鴉寫下「青少年純潔騙殺全國」的文字，雖然語意不明，字體又扭曲，但因出現在國小校園周邊，引發校園安全疑慮。轄區警方目前已鎖定一名穿著僧人所穿的修行便衣男子所為，並加強巡邏及追查對方身分和意圖。

警方表示，位在北市大直街的大直國小，日前有學童家長送孩子上學時，在距離學校約百公尺處的變電箱等多處，發現以黑色或紅色奇異筆寫著「青少年純潔騙殺全國」的大字。由於小燈泡命案仍令人記憶猶新，引發家長恐慌。

警方和里長獲報前往蒐證調查，分別在校園門口的變電箱、圍牆邊、電線桿、騎樓牆壁、商家鐵桿、麵包店冷氣室外機上，共計7處發現塗鴉。

追查一著僧服短髮男

警方調查，這名塗鴉犯應非一般喜歡炫耀「成品」的街頭塗鴉客，且字跡歪斜無美感，似乎有意造成驚恐，並對當地地理位置了解，完全避開街頭監視器的位置，作案時身影未被監視器錄下。

經警方擴大範圍過濾街頭監視器，發現有一名穿著類似僧人穿的黃咖啡色修行便衣的短髮男子疑涉案。

大直國小則表示，相關標語並非針對學校或社區，已發聲明稿請家長不用過度驚慌。

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  • 警追查，這名穿著類似僧服的短髮男子涉有重嫌。（記者劉慶侯翻攝）

    警追查，這名穿著類似僧服的短髮男子涉有重嫌。（記者劉慶侯翻攝）

  • 有塗鴨犯在國小周邊寫下恐嚇性字句。（記者劉慶侯翻攝）

    有塗鴨犯在國小周邊寫下恐嚇性字句。（記者劉慶侯翻攝）

  • 變電箱上也有恐嚇性字句。（記者劉慶侯翻攝）

    變電箱上也有恐嚇性字句。（記者劉慶侯翻攝）

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