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「昨天只有4次 不夠啊」誣男友迷姦 復仇露餡

2016-09-15

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名42歲女子指控交往半個月的33歲陳姓男友，在西瓜汁下藥迷姦她，提告對方涉嫌加重強制性交罪，但新北地檢署查出，女子事後還傳訊息給陳男「昨天怎麼只有4次，不夠啊…」，且案發2日後，女子懷疑陳男劈腿，兩人大吵一架分手，女子始提告，因此認定罪嫌不足，昨將陳男不起訴。

女子控訴，今年5月中旬透過手機交友軟體「BeeTalk」認識小她9歲的陳男，進而交往，6月1日陳男至住處載她去新北市板橋區的旅館，入住後，便前往南雅夜市吃晚餐並買了杯西瓜汁回飯店，不料陳男竟趁她上廁所時，在果汁內下藥，她喝了後覺得頭暈無力，此時陳男就開始親她的嘴，並性侵。

庭訊時，陳男否認下藥，供稱當天兩人合意嘿咻，女生甚至還主動撲上來。

檢方調查發現，兩人嘿咻後隔天，女子曾傳訊給陳男「昨天怎麼只有4次啊，不夠啊…才4次！」等語，後來懷疑男友跟前女友勾勾纏，6月3日又傳簡訊「明明答應我不會再找她，你腳踏三條船太過份了，我覺得你在玩弄我」等語，兩人於當日分手，女子才提告。

雖女子尿液及血清送驗後，驗出鎮定安眠劑及抗精神病藥物反應，但因女子曾自承有吃安眠藥習慣，且多次傳喚均未出庭，加上無其他證據證明陳男涉嫌性侵，檢方因此予陳男不起訴處分。

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