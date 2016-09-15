結不成婚燒炭 飯店當烤肉險沒救

2016-09-15

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市中區某飯店房間大前晚傳出燒焦味，但因中秋節到了，許多民眾提早烤肉，味道飄散，故飯店服務員見怪不怪，不過焦味越來越濃，而且竟來自自家飯店，循著焦味找到飄出的房間，敲門卻無人回應，才驚覺是燒炭自殺而趕緊報警，員警看到下方門縫被塞毛巾，立即破門而入，只見40歲許姓男子癱軟在床，再慢一步就可能發生不幸。

住桃園的許男向警方表示，年初與女友論及婚嫁，但雙方家人對於細節老是談不攏，談到農曆7月還沒結果，他希望在年底前能談出結果，沒想到卻在中秋節前破局，兩家反目成仇，他與家人吵架後隻身到台中，見民眾買月餅、烤肉，悲從中來，於是買了相關物品回飯店，打算了結一生。

12日晚間，許男投宿的飯店房內傳出燒焦味，服務員一時未警覺，但發現焦味越來越濃，趕緊報警，繼中派出所巡佐朱恩端與員警趕到現場，發現房門緊閉，門縫下塞了毛巾，直覺不對勁，立即破門，果然發現有名男子全身癱軟在床，已陷入昏迷、生命徵象微弱。

警分享追婚記 勸回尋短男

巡佐朱恩瑞經歷過愛情沒結果的困境，他說當初與女友經過千辛萬苦，多年努力才有結果，把自己的故事分享給許男，希望他若有需要隨時找他聊一聊，許男的家人獲報也趕來苦勸，許男答應不會再做傻事了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980