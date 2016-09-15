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警抄地下兵工廠 孕妻尖叫示警

2016-09-15

〔記者黃良傑／高雄報導〕因持槍殺人未遂案假釋中的吳姓男子，將桃園住處充當兵工廠，涉嫌改造槍彈被高市刑大飛象過河查獲，起出MP5衝鋒槍、掌心雷、金牛座手槍共6支成品、1支半成品、槍管7支、子彈36顆及大批改造工具。

29歲吳嫌昨被桃園地檢署聲押獲准，他坦承改造槍彈，但供稱只是滿足改造、把玩的興趣，才上網購買模型槍及工具；因有車床的技術，改造槍彈來把玩，否認販賣槍械，但警方將槍彈送驗確認有殺傷力。

警方指出，綽號「阿華」的吳姓男子，在桃園地區販賣各式長短槍械牟利，MP5黑市價1把更高達3、40萬元。吳嫌擁槍自重並向人炫耀，警方掌握他住在母親位於平鎮區的豪宅，13日埋伏攻堅，吳嫌的孕妻抱著3、4月大男嬰，見警方衝上樓，尖叫疑向丈夫示警。

妻懷孕子還小 警說服棄械

吳嫌將房門內鎖、拒絕出來，雙方對峙近20分鐘，警方動之以情，指吳嫌兒子剛出生不久且妻子又懷孕，請吳嫌不要做傻事或無謂抵抗，他才棄械就逮。

吳嫌落網時說「很想跳樓」，他因假釋中被逮，恐還有2年的殘刑，再追加這次槍砲案，不知何時才能出獄。桃檢昨聲押吳嫌獲准，身懷六甲的吳妻，今年中秋節又要孤獨抱幼子過節。

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  • 改造工具車床。（記者黃良傑翻攝）

    改造工具車床。（記者黃良傑翻攝）

  • （記者黃良傑翻攝）

    （記者黃良傑翻攝）

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標題：警抄地下兵工廠 孕妻尖叫示警


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