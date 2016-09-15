高市警局長 讚6勇警解危機

2016-09-15

〔記者黃良傑／高雄報導〕大寮監獄挾持案當時也是談判成員的高雄市警局長陳家欽（資料照）表示，警方原本援助監獄安全維護，當天3組警網6名勇警趕到大寮監獄，巧遇受刑人欲自東側門逃逸，6警冒死開了11槍，把持長槍的受刑人逼回原處，否則後果不堪設想。

談判、警力部署都成功

「警方將火力強大的受刑人打回去，對方還攻擊警方！」陳家欽回憶，當時員警發現奪槍脅持人質越獄，林園分局向他回報，確定6名受刑人搶到長短槍，擔心一旦逃出監獄流竄全國，不僅威脅高市，也嚴重危害全民安全，務必重兵部署，阻斷6人逃亡之路。

高市警局出動約300名警力，指揮制高點部署狙擊手，掌握受刑人內外逃亡動線，力求防護網滴水不漏，避免受刑人逃往市區、造成社會動盪不安，希望將傷害降到最低。

陳家欽認為，在監獄四周的封鎖行動，終讓受刑人自知逃不了，為減少風險，溫情攻勢與談判緩和都是關鍵。他說：「若激化受刑人情緒，首當其衝還是人質和員警。」逼退但未傷及受刑人，再施以溫情與談判，果然穩住受刑人情緒。

高市前警察局長黃茂穗就曾肯定陳家欽處事有謀略，高雄前副市長陳金德也讚賞其沉穩與智慧，但陳家欽從不居功，強調6警若未於第一時間用槍，逼回受刑人，後果將不堪設想。