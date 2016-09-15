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6囚越獄案錯失應變先機 監院糾正高雄監獄

2016-09-15

〔記者施曉光、項程鎮、余瑞仁／綜合報導〕針對104年2月高雄監獄爆發6名受刑人越獄事件，監察院司法及獄政委員會昨通過監委高鳳仙、楊美鈴所提糾正案與調查報告，糾正法務部、矯正署及高雄監獄，並請行政院檢討改善。

監委指出，高雄監獄平日疏於工場作業工具管理及檢身機制，導致6名受刑人輕易將作業用剪刀夾帶出工場，進而挾持人質，發生暴動越獄事件；且該監獄平日沒有重視警鈴設置及測試，各級主管人員在暴動剛開始的處置疏誤，以致喪失應變鎮暴的先機。案發當天又報告不實的換人質消息，嚴重損害矯正機關公信力，確有重大違失。

由於當時越獄受刑人5點訴求中提及勞作金不足，監委調查後發現，各矯正機關從事不同作業的收容人所得勞作金相差過鉅，容易產生不平之心，且與聯合國「受刑人處遇最低限度標準規則」關於矯正機關應建立囚犯工作公平報酬制度的規定不符，大部分收容人無法藉由作業所得勞作金維持日常生活所需，必須依賴親友救濟，有損人性尊嚴，因此提案糾正矯正署。

也被糾正 法部稱檢討改進

監委並發現，矯正機關長年超收問題嚴重，像104年度各矯正機關超收比例仍高達12.9％，平均每名收容人分配面積僅有0.62坪，不符我國應至少分配0.7坪的規定，因此提案糾正法務部，並請行政院檢討改善。

法務部政務次長陳明堂表示，尊重監察院意見，會確實了解後再檢討改進；矯正署副署長邱鴻基則說，矯正署已辦理多項改進措施，也將於收到糾正文後，持續對糾正內容檢討改進。

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  • 高雄監獄去年2月爆發受刑人越獄事件，圖為當時牆外持槍戒備的員警。（資料照，記者黃志源攝）

    高雄監獄去年2月爆發受刑人越獄事件，圖為當時牆外持槍戒備的員警。（資料照，記者黃志源攝）

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