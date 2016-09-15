覺得愛心被騙 師勉：勿因受騙而不再行善

2016-09-15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和兩名國中生對等車男子丟擲水球，該校校長說，兩名學生已知行為不對，但學生認為愛心被騙，氣憤之下才丟水球；校方表示，不管如何，丟水球就是不對，會懲處學生，也會向對方致歉。

學生後悔願致歉

學校主任表示，校方鼓勵學生行善助人，兩名學生對於助人竟被騙感到很沮喪，師長安慰他們「勿因受騙而放棄行善念頭」，畢竟「台灣最美的風景是人」。

校長則說，不管怎樣，丟水球就是不對，經學校與當事學生溝通，兩人都感到懊悔，校方將聯繫當事人表達歉意，並了解向學生要錢的原因；學校也會加強學生品德教育，未來將聯繫轄區派出所，在學生上下學動線範圍內，加強注意有無特殊人士逗留徘徊。