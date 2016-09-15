好心給車錢被騙 國中生怒丟水球
〔記者陳薏云、翁聿煌／新北報導〕新北市59歲無業李姓男子，有家不歸，常在外遊蕩，前晚在永和區得和路公車站牌等車時，遭永和及福和國中9年級的4名男學生丟擲水球，嗆他︰「你要在這裡睡多久？」路人錄影PO網，直呼︰「小屁孩太囂張！」但兩名丟水球的福和國中學生昨表示，上週好心給李男80元，讓他回家，本週又看到他，覺得愛心被騙，才怒擲水球嗆聲。
嗆男子還在睡 路人PO網
民眾將國中生欺負李男的影片上傳至臉書「爆料公社」，表示「已多次看見同一群國中生欺負辱罵這名街友，他們朝街友丟了水球後跑掉」，永和警分局得和派出所員警從網路得知此事，找李男了解。
李男說，不認識4名國中生，突然就遭砸，責問對方︰「為什麼丟我，我又沒丟過你？」國中生卻嗆︰「阿不然怎麼樣？」並認為李男是街友，大嗆︰「你要在這裡睡多久？」李男因講話遲緩，無法還嘴；直到看見有路人在錄影，國中生才離去。
4生中2人就讀福和國中、2人就讀永和國中，都是9年級，在同一補習班補習。扔水球的2名福和國中學生說，上週就遇到李男，李男說缺車錢想回基隆，他們將自己餐費各40元交給李，做為回家車資，沒想到前晚行經公車站，又見李男坐在那，覺得愛心被騙，才扔水球並嗆聲。
員警詢問李男是否提告，李說︰「都是小朋友，算了！」他向警方坦承，自己有向學生要錢去基隆，也確實搭公車去基隆的教會吃免費餐，後來回永和，沒有騙學生的愛心。
男子稱沒騙愛心 不會提告
中和秀仁里長陳慶章表示，李男雙親於10多年前辭世，二弟吸毒入獄，李男和開計程車的大弟相依為命，但李不願工作，又和獨撐家計的大弟不睦，以致很少回家，常穿西裝在外遊蕩，被誤認是街友。前晚，李男在得和路的公車站牌，是準備搭公車去基隆教會。
陳慶章說，將詢問李家兄弟是否須社工介入，並協助申請每月萬餘元的低收入戶補助。至於學生就讀的學校，校方表示將會同家長，對學生進行品格教育。
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