身價10萬起跳 敏感部位皮膚還能調溫度

2016-09-15

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警民昨把矽膠情趣娃娃誤認為女屍，販賣情趣用品10多年的張姓老闆看到後，表示這是矽膠製精品，要價10多萬元，「丟棄好可惜。」

張老闆說，情趣娃娃分很多等級，也會因部位材質、外觀、精緻度差異，價差達數十倍。近年來，矽膠、樹脂製程發達，開發出逼近真人的娃娃，還能訂做，只要有照片、有預算，工廠就能做出你心目中的女神。

他又說，早期情趣娃娃以充氣為主，只在「重要部位」和頭部裝入矽膠、樹脂等填充物，方便收納，避免被看到時會害羞；現今矽膠技術提升，民情較開放，使用情趣用品不必再那麼隱密。

近年來，國外情趣用品大廠紛推高級矽膠訂製娃娃，仿真人製作，「敏感部位」連皮膚都能調整溫度。因販售量少，所以都是小規模製作，價格不親民，等身矽膠娃娃10萬元起跳，特別訂製款可能得花上數十萬、甚至上百萬元。

張老闆指出，海巡隊撈起來的充氣娃娃是「一般品」，售價約3千至9千元；汐止發現的矽膠娃娃是歐美通用版本（非訂製），屬精品，約10萬至15萬元。訂製日本的娃娃都以AV女優為主，歐美娃娃則以小甜甜布蘭妮、蜜拉喬娃維琪等性感知名女星為主流。