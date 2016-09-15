主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍

2016-09-15

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警汐止分局昨天獲報，指路邊有遭綑綁的「女屍」，網路也瘋傳發生重大命案。警方趕到現場拉起封鎖線，派鑑識人員、刑警採證，打開裝有屍體的黑色塑膠袋，才知竟是酷似真人的高檔矽膠情趣娃娃；情趣用品業者認為，娃娃的男主人可能結婚了，才會將「她」拋棄！

大陣仗採證 警虛驚一場

這是繼海巡署基隆海巡隊日前「救起」被誤認為女浮屍的充氣娃娃後，又一件娃娃虛驚「命案」。

警方研判，應是載運廢棄物的車輛未綁好垃圾，才使情趣娃娃掉落路旁，讓民眾誤會是凶殺案，搞得大家虛驚一場。

新北市汐止警分局昨接獲周姓婦人報案，指南陽街涵洞附近有一具女性屍體，腳穿網襪，還套著一雙高跟鞋。警方繃緊神經，趕緊派員趕赴現場拉起封鎖線，鑑識人員及偵查隊也到場。員警小心翼翼靠近，觸摸塑膠袋內的物品，發現與遺體觸感不同，遂將高跟鞋脫下，看到竟是情趣娃娃的腳趾頭；接著把塑膠袋整個打開，才知是場烏龍。

高檔矽膠製造 和遺體觸感不同

警方笑稱，之前看新聞得知，基隆海巡隊撈起被民眾誤認的充氣情趣娃娃，心想︰「怎麼會那麼扯？」沒想到自己也「救了」矽膠製情趣娃娃。一名警員說，多年前在烘內派出所轄內，有人報案指黑色塑膠袋裝著遺體，棄屍山區，大批警方趕往，才發覺是一頭死豬。

不衛生 很少人會買二手貨

情趣用品店張姓業者指出，這種矽膠娃娃售價很高，不僅可水洗，還能換衣服、梳頭髮，就像小女友，高級品還能隨心所欲調整姿勢、安裝感應叫床聲。

至於為什麼被丟棄？業者分析，有的是主人玩膩了、結婚，或因被女朋友發現而不得不丟棄；業者也說，這種娃娃雖可清洗，但礙於衛生，很少出現在二手市場。

汐止警分局呼籲，有類似人形物體廢棄物要丟棄，應交由環保單位處理，不要亂丟，萬一隨手棄置被人誤認，讓警、消出動處理，只會浪費社會資源。