失眠懷疑鄰下咒 上門縱火互砍3傷

2016-09-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕颱風夜不平靜，高市鄭姓無業男昨凌晨2時許，在林姓鄰居家門口縱火，林男發現痛罵「你給我放火」，雙方當街互砍，鄭男雙手、背部受傷，林男身中6刀，林父護子也掛彩，林男緊急開刀縫合傷口才保住一命。

幸皆無生命危險

警方調查，45歲鄭男近來情緒不穩，與鄰居林姓父子有嫌隙，他因連續3天睡不著，懷疑54歲林男詛咒他，昨凌晨2時許提了1桶汽油，潑灑林家門前，再持打火機引燃報紙縱火。

警方指出，林男半夜聞到濃煙，開窗赫見鄭男搞鬼，手持甩棍步出大門，腰際還插了1把水果刀，飛奔下樓撲滅火勢，林男火大直視鄭男，開罵「你給我放火」，雙方當街大打出手。

警方表示，鄭男見林男手持甩棍，趕緊返家持西瓜刀與林男對打，揮刀砍傷林男左手，造成他左手筋被砍傷，當場血流如注，75歲林父隨後趕到，目睹愛子被砍傷，手持長棍護子，反被鄭男揮刀砍傷。

警方說，林男見父親被砍，從腰際拔出水果刀，與鄭男當街持刀互砍，林男身中6刀，林父左臉、左手也被劃傷，鄭男則雙手、背部受傷，林男傷重住院，經手術開刀縫合傷口，驚險保住性命。

警方到場採證，地上血跡斑斑，令人怵目驚心，並於2人住處起出行凶的甩棍、西瓜刀、水果刀等，將鄭男帶回所內偵辦，他供稱林男害他睡不著，才會縱火警告。

警方表示，鄭男否認持刀砍人，辯稱是自我防衛，沒想到對方會拿甩棍，他才會回家拿刀反擊，訊後將鄭男依公共危險及傷害罪法辦，將待林男傷勢復原，依傷害罪送辦。