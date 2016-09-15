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中秋烤肉趴炫槍 老闆誤扣扳機傷員工

2016-09-15

〔記者黃淑莉／麥寮報導〕許姓男子10日在公司提前舉行中秋烤肉趴，疑酒後炫槍走火，擊中一旁曾姓員工腹部，子彈卡在腰椎，他自行請民間救護車送醫，還在公司LINE群組，要大家統一說「有喝酒不知道」，警方昨將許嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦。

還用LINE串證想隱瞞

10日下午約5點半，民間救護車將腹部受傷的男子送到北港媽祖醫院，急診醫師診察發現男子遭槍傷，子彈從左腹進入貫穿腸子，卡在腰椎第4節處，開刀後無生命危險。

台西分局接獲通報到醫院查訪，受傷曾姓男子是許男（39歲，有槍砲、殺人前科）的員工，許男供稱，當天公司舉辦烤肉趴，曾男一度外出買檳榔，回來時就說肚子被打中，趕緊將他送醫急救。

警方懷疑許男等人說詞事先「套招」，向雲林地檢署聲請拘票，12日將參加烤肉趴員工帶回偵訊，查出是許姓雇主拿槍炫耀，不慎走火打中曾男，事後還在公司LINE群組要大家統一說「有喝酒不知道」。

許男離開醫院後因心虛逃逸無蹤，前天自知無處可逃主動到案，並帶員警到施厝村產業道路，取出犯案的改造手槍、彈匣。

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  • 許姓僱主就是炫這把槍卻誤傷員工。（記者黃淑莉翻攝）

    許姓僱主就是炫這把槍卻誤傷員工。（記者黃淑莉翻攝）

  • 許姓僱主（穿黑衣者）辦中秋烤肉趴炫槍誤傷員工。（記者黃淑莉翻攝）

    許姓僱主（穿黑衣者）辦中秋烤肉趴炫槍誤傷員工。（記者黃淑莉翻攝）

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