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警回轄區勒索馬伕 沒得手判一年半

2016-09-15

〔記者楊國文／台北報導〕刑事警察局公共關係室警官呂學秀（見圖，取臉書，停職中），被控5年前調任刑事局後，與友人陳春枝藉口要整頓桃園、中壢等地傳播業，要求10名馬伕按月合繳10萬元保護費，但多名馬伕不願繳交而向警方檢舉，呂學秀被查獲時否認不法；一審依貪污罪的「藉勢勒索財物未遂」罪重判呂6年半、陳6年徒刑，高等法院昨認定，只是單純犯恐嚇取財未遂，輕判呂1年半、陳1年2個月徒刑，可上訴。

高等法院認為，「藉勢勒索財物未遂罪」構成要件的「藉勢」部分，需在有強制力支配下的情形較符合，比如不肖警員抓到嫌犯，藉勢勒索財物，才同意違法讓他和家人見面，但呂男只是利用警官身分向馬伕勒索保護費未遂，認定僅觸犯恐嚇取財未遂罪。

拒交保護費 10馬伕舉發

判決書指出，呂學秀自80年起在桃園市警局（改制前稱桃園縣警局）任職桃園分局、龜山分局、大溪分局等警職，與桃園市轄區深具地緣關係，100年6月27日起，他擔任刑事局公關室警務正，負責接待參訪等業務。

100年10月18日凌晨2時，呂學秀和友人陳春枝在桃園市一家錢櫃KTV包廂，找來10名馬伕，由陳先以「戴帽子」、「機關」等話，向在場馬伕暗示呂是警察，呂、陳再要求10人按月合繳10萬元「水費（即保護費）」，且會事先洩漏臨檢消息給他們。

在場馬伕不敢表示意見即離去，1週後，陳春枝找人收保護費，馬伕認為已繳其他圍事費用拒繳，並向警方檢舉，檢起訴呂、陳。

沒「藉勢」 二審改輕判

審理時，呂學秀、陳春枝都否認藉勢勒索或恐嚇，呂辯稱當天到錢櫃開同學會，陳帶一群人來向他敬酒，不久，他因有醉意和同學離開，未聽到陳說「戴帽子」等話；陳則稱當時未介紹呂的職業，也沒有說呂是「戴帽子」的，還辯稱雖有叫曾、黃姓男子向馬伕表示要收保護費，但那是「開玩笑」。

4名馬伕則指證，陳春枝先介紹呂學秀是「戴帽子」的，並暗示呂是警界高官，敬酒後就說要收保護費，並稱呂可以提供臨檢資料，1名馬伕證稱，呂說若碰到警方臨檢或黑道找麻煩，他會負責處理，還帶恐嚇口氣問說：「有意見的就舉手，但如果舉手就不用做傳播業了（指做馬伕）。」另名馬伕則證稱：「就我的認知，是秀哥（指呂學秀）要收錢。」另名秘密證人指證，聽到呂男對馬伕說要收「水費」。法院綜合事證認定呂男2人有罪。

據了解，呂因案停職中；呂、陳2人昨均未聆判。

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  • 刑事警察局公共關係室警官呂學秀目前停職中。（取自臉書）

    刑事警察局公共關係室警官呂學秀目前停職中。（取自臉書）

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