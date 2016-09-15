強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
2016-09-15
色少校還問：妳想要嗎？
〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍砲兵指揮部40歲少校副營長，兩度開車載20歲出頭的女彈藥兵出公差檢整彈藥庫，卻將車停在路邊，動手撫摸女兵胸部與私處，且親吻臉頰，還問她：「妳想要嗎？」軍方調查後將副營長送辦，他居然辯稱，女兵當下可以說不要或不上車的，且緊急辦理退伍並和女兵和解，但因利用權勢猥褻罪屬公訴罪，桃園地檢署昨仍將他起訴。
案發後急忙和解辦退休
檢方調查，這名色少校去年11月2日駕自小客車，載負責彈藥業務的女兵，前往新竹縣一處庫房檢整彈藥，離去時，將車開到彈藥庫營區外的偏僻道路，摸女兵雙乳約5分鐘，接著解開女兵腰帶與褲子鈕扣，撫摸下體並親吻臉頰。
副連長追出內情 勇敢舉發
當日返回部隊後，女兵礙於副營長的權勢而不敢聲張，隔天副營長又駕車帶她外出，到桃園大溪檢整另處彈藥庫房，結束任務後，副營長食髓知味，將車停在66號快速道路下方，再度於車內摸乳和下體，親吻女兵臉頰還說：「妳想要嗎？」
幾天後，女兵的直屬副連長發現她神情恍惚，追問出上情，再三確認後，向連長與輔導長反映，軍方將副營長移送偵辦。
利用權勢猥褻 色少校起訴
桃園地檢署調查時，副營長承認摸女兵胸部及下體，並稱先摸大腿，見她沒反抗，才持續摸胸與下體，還指女兵當下可以說不要或不上車的。對此，女兵指稱她只是個小兵，根本不知道怎麼反抗副營長。
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