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童找不到媽媽 暖警一抱不哭了

2016-09-14

〔記者曾健銘／新北報導〕就讀新北市新莊區某國小的7歲林姓男童，前日下午下課後與媽媽相約在學校後門一起回家，因男童記錯地點跑到前門等，苦等20分鐘不見媽媽蹤影，一時心急，不顧外頭正在下大雨，一邊哭泣一邊走在路上找媽媽，路人將他帶到新莊警分局，值班警員李俊毅見男童緊張又傷心，抱起他安撫，帶男童來報案的民眾直說：「好有愛！」讚李員是暖警。

李員在男童書包找到聯絡簿，依聯絡方式找到林母，林母趕到分局見兒子跟警員玩成一片，這才寬心，帶著兒子離去前，男童不忘道謝：「謝謝警察叔叔！」備感窩心的李員回說：「這是叔叔該做的事！」

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  • 警員李俊毅見男童緊張又傷心，抱起他安撫。（記者曾健銘翻攝）

    警員李俊毅見男童緊張又傷心，抱起他安撫。（記者曾健銘翻攝）

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