拿存款炒外匯 賺完誆警被盜領

2016-09-14

〔記者余衡／新北報導〕64歲王姓婦人日前自己領走土地銀行帳戶內的5萬元存款，卻報案帳戶遭人盜領，警方調閱帳戶往來紀錄及ATM監視畫面，認定是她本人提領，王婦見謊言被拆穿，竟稱「我患有短期失憶症」，仍被警方依誣告罪函送法辦。

警方調查，王婦因日常投資對股匯市變動敏感，今年7月初判斷台幣將貶值，7月21日到23日，連續3天在土地銀行新北市板橋區華江分行ATM，分別提領2萬元、2萬元及1萬元轉買美金，待數日獲利後再換回新台幣賺取匯差，不料她貪念作祟，竟向銀行反映自己的帳戶遭人盜領要求賠償。