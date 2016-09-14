指賴素如帳冊藏海外 週刊判賠

2016-09-14

〔記者項程鎮／台北報導〕前台北市議員賴素如涉入雙子星弊案，102年4月11日發行的620期壹週刊指賴趕在檢調發動搜索前，要求助理吳錚媛和服務處主任沈佳蓉等人，將相關帳冊資料藏匿海外，賴等人提告求償500萬元，最高法院維持高等法院見解，認為壹週刊報導非事實，判決壹週刊主管和記者等人應連帶賠償賴素如50萬元、吳錚媛和沈佳蓉各30萬元，並於媒體刊登道歉啟事，全案定讞。

刑事部分，壹週刊2名記者因此被依誹謗罪各判拘役55日、緩刑2年定讞；賴素如所涉雙子星弊案，一審判刑10年，二審改判9年，上訴最高法院審理中。