通緝犯遇查 尿遁沒用鬧自殺

2016-09-14

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲蔡姓毒品通緝犯，11日騎車載陳姓友人行經新北市三重區疏洪五路二段，因陳男未戴安全帽遭攔下盤查，未料蔡男作賊心虛，頻出怪招，先尿遁躲進旁邊流動廁所，接著假裝吞藥自殺嚇警，再來是拒絕逮捕，與4名警員在地上拉扯，警方費了一番工夫才將他上銬逮捕；一警無奈說：「抓他跟抓3個人一樣累！」

蔡男因持有毒品遭判刑，未到案執行被通緝。遭臨檢當天，他想尿遁未成功，又作勢吞食物品，警方為安全起見，叫救護車載他去醫院照X光，發覺無異狀才帶回，訊後將蔡男移送歸案，另對陳男採尿後讓他離去。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980