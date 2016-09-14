遶境鞭炮燒光她家 求償敗訴

2016-09-14

〔記者黃欣柏／台北報導〕住在新北市汐止區的黃姓婦人控訴，4年前附近供奉三太子的一座廟宇舉辦到南部進香活動，返回汐止後為了迎神回駕，又在附近遶境，誤將沖天炮射進她家，導致她全家燒光，該廟宇秦姓宮主顯有管理責任，應為此賠償她所有損失，不過士林地院審理後，認為黃婦只能證明沖天炮引發火災，無法證明沖天炮是廟方人員燃放，昨駁回其告訴，可上訴。