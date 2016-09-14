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連環撞釀火燒車 女駕駛輕傷

2016-09-14

〔記者曾健銘／新北報導〕32歲戴姓女駕駛，昨日下午1時許開車行經台65線快速道路往板橋方向3公里處，疑因未保持行車距離，連續追撞前方的小轎車、小貨車，最後因車頭嚴重受損，起火燃燒，嚇得戴女倉皇逃生，警消獲報趕赴現場後迅速撲滅火勢，經查事故僅造成戴女全身多處擦傷，雖無生命危險，但也讓她嚇出一身冷汗，事後仍餘悸猶存，坐在路邊頻頻哭泣；警方調查，戴女的酒測值為零，初步研判應是未保持行車距離才釀成追撞事故，但詳細肇事原因仍待調查後釐清。

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  • 戴姓女駕駛疑未保持安全車距，追撞前方兩車後，車頭起火燃燒，所幸戴女及時逃出。（記者曾健銘翻攝）

    戴姓女駕駛疑未保持安全車距，追撞前方兩車後，車頭起火燃燒，所幸戴女及時逃出。（記者曾健銘翻攝）

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2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
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