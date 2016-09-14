悶死兒子判8年 毒蟲害死3月女起訴

2016-09-14

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子林廖傳去年以毛毯悶死吵鬧不休的兒子，被重判8年，他前年在餵3個月大女兒喝奶時，未拍打女兒背部，助愛女打嗝排氣，害女兒溢奶窒息，基隆地檢署昨再依過失致死罪起訴。

男子林廖傳去年7月間和2歲兒子在房間玩耍，不滿兒子將枕頭和毛毯丟到床下，竟氣到拿毛毯摀住兒子口鼻，用全身力氣壓著，約4、5分鐘後兒子的小手鬆開，不再吵鬧，他才鬆手。高等法院6月間以故意傷害兒童身體致人於死罪，重判他8年徒刑。

有毒品前科的林廖傳，長年無業在家，有過兩段婚姻，與第一任妻子生的長子已22歲；6年前他與第二任林姓妻子結婚，生下被害的兒子和最小的女兒；前年2月，才3個月大的女兒卻發生溢奶窒息死亡意外。

林解釋，他在餵女兒喝牛奶後，有替女兒拍背，但女兒沒有打嗝就入睡，等他醒來就發現趴睡的女兒已無反應，嘴角有嘔吐物。

基隆地檢署認定，林男餵女兒喝牛奶，未拍打女兒背部，協助她打嗝排氣，致3個月大的女兒溢奶窒息死亡，依過失致死罪起訴。