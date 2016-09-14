保外就醫被駁回 運毒羈押被告身亡
2016-09-14
家屬未見到最後一面
〔記者吳政峰、吳仁捷、王定傳、黃欣柏、鍾泓良／綜合報導〕60歲男子沈春長7月涉毒品案，被士林地院裁定羈押於台北看守所，因罹患糖尿病加上傷口潰爛，委任律師曾梅齡上月底聲請保外就醫，法官認為糖尿病屬常見疾病，予以駁回，未料13日突因敗血症身亡，新北地檢下週二將解剖遺體找真相，若確定為延誤就醫，家屬不排除聲請國賠。
曾梅齡指出，沈春長7月初受友人委託，駕小舢舨至海峽中線運貨，被逮才知運的是毒品「氯假麻黃鹼」，共被查獲50公斤，當天即收押禁見，後雖配合調查，但因共犯未到案而被續押。
沈春長罹患糖尿病，右小腿有一處直徑約5公分的圓形傷口，入所後惡化，走路困難，曾梅齡認為應保外就醫，上月31日聲請具保停押，法官當庭勘驗傷口，判定未達保外就醫程度，裁定駁回。
沈春長11日腹痛難忍，北所將他送往亞東醫院急救，當天即發出病危通知，13日早上6時許情況不樂觀，北所電聯曾梅齡找家屬，家屬從新北石門趕到板橋已10點，但沈春長早於8點就死亡，無緣見最後一面。
士院：非法官可預見
曾梅齡表示，醫師判定死因為腹膜炎併敗血症休克，即糖尿病的主要併發症，可惜法官當日僅目視沈春長的傷口，就判定無保外就醫必要，而北所未注意沈的狀況，亦未即時通報，終釀悲劇。
士院行政庭長黃潔茹表示，對沈男病逝深感遺憾，但裁定早在8月31日就做出，當時他尚能走入庭內，病情是本月11日才惡化，這幾天可能有很多因素影響，並非法官當時可預見。
北所：家屬沒接電話
北所回應，11日即致電給沈春長的媳婦，但無人接聽，12日再度電聯，告知沈已住進加護病房，13日又找不到家屬，才會請曾梅齡轉知病危一事，否認延遲通報。
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