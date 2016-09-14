不滿借錢被拒 找假調查官抄堂哥簽賭站

2016-09-14

〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲的邱姓男子，不滿母親向經營六合彩簽賭的堂哥借錢遭拒，涉嫌唆使佯稱是國安局組長的余姓女友人至堂哥家搜索，還喝令邱男堂哥「不准動，面對牆壁蹲下」，並「查扣」4萬5千元，邱男堂哥事後驚覺被騙，向調查局檢舉，新北地檢署昨依加重詐欺取財、強制、冒用公務員官銜等罪起訴邱男、余女等5人。

起訴指出，邱男母親2月向邱男堂哥借錢被拒，邱男與友人抱怨此事，余女當場出示中國國安黨所發證件，佯稱自己是國安局組長，可出面檢舉邱男堂哥經營的六合彩簽賭，另找男友與兩名友人冒充是賭客及調查官。

友佯稱國安局組長

3月2日晚間，邱男領路帶余女等人到堂哥家，先由周姓友人假冒簽賭賭客，佯稱欲簽賭六合彩，將3120元賭金交給邱男堂哥，余女與另兩名男子隨即現身出示證件，謊稱是調查局北機站人員，偵辦六合彩簽賭案，喝令邱男堂哥「不准動，調查局，面對牆壁蹲下」，三人一搭一唱，讓邱男信以為真。

搜索完畢後，余女等人查扣傳真機與簽賭單據，並強行將邱男堂哥押上車，要求交出身上財物以移送法院，邱男堂哥交出身上的4萬5千元，余女「查扣」後，才放他下車，並令他「直直往前走，不許回頭」，事後將其中2萬元分給兩名佯裝調查官的共犯，其餘留做自己花用，邱男堂哥回家後越想越不對勁，向調查局檢舉。

庭訊時，邱男辯稱曾跟友人提及此事，坦承帶友人去堂哥家，但不知他們謀議詐財；余女否認犯行，供稱「我說我是國安黨，不是國安局」；其他三名共犯則說以為余女真的是國安局人員，但供詞均未獲採信。