金飾被偷急報警 才知賊是枕邊人

2016-09-14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕日防夜防家賊難防！無業的32歲林姓男子向阮姓越南籍妻借錢遭拒，竟偷走對方的金飾及貴重物品，再佯裝成住宅被竊，阮女真的以為遭小偷而報警。警方發現門鎖未被破壞，研判「是熟人做的！」讓林男開始緊張，一直說「我很愛家，不會是我」，但林男強調太多次，反引起警方懷疑，查看他的機車置物箱，果然找到現金及當鋪收據，訊後將他移送法辦。

夫佯裝住宅遭小偷

基隆市警二分局安瀾橋派出所於10日中午接獲阮姓婦人報案，宣稱家中金飾遭竊，請警方幫忙抓賊。警方勘查發現，房子的門鎖並未被破壞，也沒有翻箱倒櫃的情形，能清楚知道貴重物品放置處，可能是熟人所為。

不料，林男一聽到警方研判懷疑是熟人犯案，立刻緊張地向警方強調自己很愛家，不會犯案，看警方需要甚麼資料，都可以配合，一直問警方還有沒有甚麼疑點或是線索，每當警員告知偵辦疑點時，林男立刻提出解釋自清，反而引起警方懷疑。

警方詢問林男有無交通工具時，林男說都是騎妻子的機車，但員警調查資料，卻發現林男名下就有一輛機車，卻避而不談，懷疑他將贓物藏在車上，要求他將自己的機車置物箱打開，果然找到金飾典當收據及現金5萬5千元。林男見事跡敗露，才承認犯行。

林嫌向警方表示，因為缺錢使用，看見妻子的金飾一時被貪念沖昏了頭，才會動手行竊，並且拿去當鋪典當，其他不是黃金的東西，就丟在當鋪外的水溝內，想湮滅證據。

阮女得知枕邊人居然是賊，而且還把自己的貴重物品變賣，心碎地直對著丈夫搖頭，也怨恨丈夫把自己有紀念性的貴重物品丟到水溝，堅持提告；警訊後，將林男依竊盜罪嫌移送法辦。