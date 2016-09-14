9旬翁燒雜草 毀了350萬遊覽車
2016-09-14
〔記者王俊忠／台南報導〕高齡91歲的張姓老翁，昨在台南市南區國民路一處市有空地放火燒雜草，因颱風接近風勢大，不慎引燃一旁的遊覽車，火勢半小時後撲滅，但遊覽車已近全毀，幸無人傷亡，警方帶回張翁，依公共危險罪嫌送辦。
受害車主到場大呼倒楣，表示該車市價350萬元，車齡5年。張翁表示，在該地種了一塊菜田，昨上午到該地放火想燒掉雜草，沒想到風勢變大，突然把火勢吹向遊覽車，導致火燒車意外，對車主很抱歉，會跟車主談賠償和解事宜。受害車主覺得很倒楣，決定向老翁求償。
南市消防局昨上午10點半許獲報，國民路一處市有空地一輛遊覽車失火，火勢在近午11點多被撲滅，警、消發現遊覽車車體內、外遭嚴重燒毀。
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