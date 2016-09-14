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遺產到手想歸宗 法官替養父說不准

2016-09-14

叔叔無子嗣 「有失公平」

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子被叔叔收為養子，養父過世後，他想依循生母心願認祖歸宗，聲請終止收養被駁回後提抗告；新北地院合議庭認為，曾的養父沒子嗣，收養目的是為延續祭祀香火，他卻在繼承遺產後半年提出聲請，可見有意脫免祭祀責任，且他即使沒回復本家身分，也不妨礙對生母盡孝，若准終止對養父有失公平，裁定駁回。

據查，86年間，當時33歲的曾男被54歲叔叔收養為養子，去年曾男養父過世後約半年，曾男就向法院提出聲請終止收養；法官認為，曾的養父無妻兒子嗣，收養是為延續香火，曾也以養子身分繼承遺產，況曾的生母還有5名子女可照顧，無急迫及必要性，如准許對其養父有失公平。

曾男提抗告，養父收養他是為年老生病時，有人能照顧，且他扶養養父10多年，盡心盡力，雖非延續香火，但他仍遵照傳統習俗，在養父過世週年後，將牌位供奉家中祭拜。

不妨礙對生母盡孝 判不准

曾男還指，生母已88歲，雖有5名子女，但3名女兒已出嫁，2名兒子經濟不佳，母親又身體狀況欠佳，掛心他還沒認祖歸宗，且本家兄弟姊妹都同意回復，法院若不准，恐造成他及生母一輩子遺憾。

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