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虐死男友4歲兒 又被揭狠燙5歲女

2016-09-14

〔記者黃欣柏／台北報導〕女子劉思樺今年2月間涉嫌毆打同居男友與前妻所生的男童，並推倒導致顱內出血死亡，本月初被法院判刑12年半，近日又被查出曾毆打另名非親生女童，甚至將女童身體壓入熱水中灼燙，士林地檢署昨偵結，將她依成年人故意對兒童犯傷害罪及違反《兒童及少年福利與權益保障法》起訴。

檢警調查，29歲劉女對自己與男友生的2名男童疼愛有加，卻經常打罵男友與前妻生的5歲女童小晴與4歲男童阿寶（均化名），阿寶僅因學不會如廁及不善吞嚥食物，就被劉女持長柄刷痛打，事後劉女逕自帶男友與親生兒出門大啖情人節大餐，回家後把阿寶推倒在地，導致阿寶顱內出血死亡。

強壓進熱水 娃身多處灼傷

針對虐待阿寶致死案，士林地院本月初依成年人故意對兒童犯傷害等罪，合併將劉女判刑12年半，全案上訴中；士林地檢署同步偵辦劉女其他虐童犯行，查出劉女除了用長柄刷毆打兩童外，還曾將小晴身體強壓到裝有熱水的洗手台中，導致小晴右手三度灼傷，胸腹部也多處二、三度灼傷。

劉女雖坦承毆打兩童，卻否認用熱水灼燙小晴，辯稱是洗澡時水溫不穩所致，但檢方依據聯合醫院陽明院區、台大醫院及台北榮總等專業鑑定報告，認定小晴燙傷是人為造成。

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