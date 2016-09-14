素還真又當賊 向警問好被「識」破
2016-09-14
〔記者李忠憲／台中報導〕「素還真」又來了！原名「林素還真」的林姓男子，才因偷走台中市豐原區慈濟宮神像求姻緣，被移送法辦，竟又因為「肚子餓」，偷走店家愛心零錢箱，將100多元花光。林嫌遇警竟主動上前打招呼，結果被認出是零錢箱竊嫌，他也當場承認，讓警方頻搖頭，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。
上次偷神像求姻緣
家住潭子的48歲林姓男子，因喜愛霹靂布袋戲裡的主角「素還真」，多年前就改名為林素還真，後因覺得麻煩，才又改為一般名字。離過婚沒生小孩的他，因為很想娶妻生子，加上日前又夢見註生娘娘，8月初竟到豐原區慈濟宮，打算把註生娘娘請回家，直接用塑膠袋將其中一尊神像裝入，準備提走時被廟方人員發現，報警逮人，並依竊盜罪嫌送辦。廟方還說林嫌偷錯神像，偷到註生娘娘陪祀的12婆祖，祂只管求子，不管姻緣。
這次偷愛心零錢箱
豈知，無所事事的林嫌在獲得交保後，竟然於8月底的晚間，因為肚子餓沒錢買東西吃，趁潭子區一家營業中的鍋貼店店員不注意，直接抱走放在櫃台的愛心零錢箱，轉身快走並騎腳踏車逃逸，且將裡頭僅有的147元零錢花光，零錢箱並隨處丟棄。
豐原分局潭子分駐所所長陳奕文表示，林嫌先前就曾因肚子餓到派出所，他自掏腰包買泡麵請他吃，因此有印象。本月初，他與同仁進行深夜路檢時，林嫌就自己走過來說「警察先生你好」，他一眼認出是愛心零錢箱竊嫌，並拿出監視器畫面比對，林嫌當場認栽，並帶警方取回愛心零錢箱，物歸原主。
潭子戶政事務所表示，去年立法院通過《姓名條例》修正案，民眾一生原只能改名2次，修法後增為3次。
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