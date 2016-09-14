燒死麻吉少判3年 狠男︰真歡喜

2016-09-14

〔記者項程鎮／台北報導〕宜蘭男子陳錫欣懷疑好友羅男性侵女友，趁羅男熟睡時，往羅男身上傾倒甲苯後縱火，還嗆聲「你今天死期到了」、「要乎你死」 （台語）。羅男送醫不治，一、二審法院都依殺人等罪，判陳男18年徒刑，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審昨審結，認為陳男坦承犯案，犯後態度良好，改判15年，可上訴。

在押的陳男昨聽完宣判走出法庭後，媒體問他刑度減輕「有歡喜否？」陳男回答：「有喔！」

判決指出，現年52歲陳錫欣和被害時76歲的羅男是多年好友，羅男在宜蘭市金六結營區附近眷村租屋獨居，陳男懷疑羅男性侵女友，前年8月17日下午5點左右，陳男趁羅男熟睡時闖進羅家，在他身上倒了將近一公升甲苯，點燃後離開。

羅男被火燒傷驚醒，全身是火，從家中衝出，鄰居匆忙滅火但為時已晚，羅男全身燒傷面積達90％，送醫急救時還有意識，透露放火害他的就是陳男，羅男最終急救無效不治。

陳、羅曾聯手行竊，兩人都有多次竊盜前科。據警方調查，陳男疑不滿羅男密告，害他屢被員警盤查，才想報復。不過，陳男庭訊時改口表示，羅男曾性侵女友，他登門理論，兩人起了爭執，一氣之下，隨手拿起瓶子往羅男身上丟擲，瓶口流出液體，羅男正在抽菸，因而引發火勢，否認縱火；法院不採信陳男說詞，認為陳男惡性重大，依殺人罪論處。