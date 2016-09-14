一銀ATM無卡提款 遭暫停
2016-09-14
〔記者王孟倫、盧冠誠／台北報導〕第一銀行ATM盜領案，金管會不滿一銀當時ATM監控系統已記錄到「鈔券已用罄」及「結存尚有多張鈔券」，這種同時並存之不合理情形，卻未能立即因應處理，金管會昨祭出重罰，並要求缺失改善完成前，暫停該行ATM「無卡提款」業務。
金管會銀行局副局長呂蕙容表示，一銀在7月10日至11日發生多台ATM遭駭客以植入惡意程式並啟動程式直接控制ATM鈔箱吐鈔之方式盜領現金，經該行清查發現，ATM現金短缺分行共22家、41台ATM，短缺金額達8327萬餘元。
「依該行所報陳述意見及查核報告，本案所涉金額高，且違法情事影響層面甚廣！」呂蕙蓉直言，令金管會不滿的是，一銀當時ATM監控系統已記錄到「鈔券已用罄」及「結存尚有多張鈔券」，這種同時並存之不合理情形，卻未能立即因應處理。
此外，一銀還有「未落實ATM之維修及監視錄影資料保存作業」、「未確實建立ATM異常提領監控機制」、「對ATM系統安全控管及網路資安防護不足，顯示該行未採行或未落實妥適之ATM異常交易監控機制及內部控制制度」等，已違反銀行法第45條之1第1項規定及有礙銀行健全經營之虞，因此開罰1000萬元。
無卡提款又稱為「手機提款」，銀行存款戶出門免帶金融卡，直接用手機就可在ATM領錢。
國銀主管表示，「無卡取款」需進行3個步驟，首先是到銀行臨櫃或ATM進行功能設定；第二是設定取款密碼；第三是登入手機App預設取款金額及取得一次性序號，在10至30分鐘內（各家銀行規定不同）到該銀行ATM，就能領錢。
目前提供手機無卡取款功能的國銀總計有6家，包括聯邦銀、中信銀、富邦銀、華南銀、台新銀及第一銀。
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