《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團

2016-09-14

〔記者項程鎮、謝君臨、錢利忠／綜合報導〕讓神秘俄羅斯盜領集團裁了，成為一銀盜領案破案關鍵人蔡政宏，昨到法務部接受表揚，蔡男謙虛地說，他只是「盡國民義務，打了一通電話」，請警員來處理，真正厲害的是警員和檢察官，抽絲剝繭破案。

今年7月10日晚間8點許，蔡政宏和高嘉玲夫婦到台北市第一銀行古亭分行提款時，發現兩名男子（嫌犯曼紐肯、艾迪恩）戴口罩到ATM提款後，遺留一疊現鈔不拿就匆忙離去。蔡男機警聯絡保全報警，警方到場清點後計6萬元，馬上通知行員；行員通知總公司，一銀總公司查詢被駭，才向警方報案。

法務部長邱太三昨頒給蔡政宏、高嘉玲夫婦「義行可風」的金馬琉璃獎座，高嘉玲因上班無法抽身，由蔡政宏代表領獎。邱太三誇蔡政宏夫婦是另類「台灣之光」，一銀盜領案是國際犯罪集團來台犯案，利用程式漏洞「從後門進入後盜領鉅款」，多虧蔡政宏夫婦發現可疑，見義勇為、積極報警，透過群體力量，就能打擊國際性犯罪集團。