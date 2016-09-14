| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團

2016-09-14

〔記者項程鎮、謝君臨、錢利忠／綜合報導〕讓神秘俄羅斯盜領集團裁了，成為一銀盜領案破案關鍵人蔡政宏，昨到法務部接受表揚，蔡男謙虛地說，他只是「盡國民義務，打了一通電話」，請警員來處理，真正厲害的是警員和檢察官，抽絲剝繭破案。

今年7月10日晚間8點許，蔡政宏和高嘉玲夫婦到台北市第一銀行古亭分行提款時，發現兩名男子（嫌犯曼紐肯、艾迪恩）戴口罩到ATM提款後，遺留一疊現鈔不拿就匆忙離去。蔡男機警聯絡保全報警，警方到場清點後計6萬元，馬上通知行員；行員通知總公司，一銀總公司查詢被駭，才向警方報案。

法務部長邱太三昨頒給蔡政宏、高嘉玲夫婦「義行可風」的金馬琉璃獎座，高嘉玲因上班無法抽身，由蔡政宏代表領獎。邱太三誇蔡政宏夫婦是另類「台灣之光」，一銀盜領案是國際犯罪集團來台犯案，利用程式漏洞「從後門進入後盜領鉅款」，多虧蔡政宏夫婦發現可疑，見義勇為、積極報警，透過群體力量，就能打擊國際性犯罪集團。

廣告
  • 一銀盜領案破案關鍵人蔡政宏。（記者黃耀徵攝）

    一銀盜領案破案關鍵人蔡政宏。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.